8 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День юного героя-антифашиста

Отмечается во всём мире с 1964 года в память о детях и подростках, погибших в сражениях с фашистами во время Второй мировой войны.

Утверждён Международной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в честь погибших на антифашистском митинге в 1962 году пятнадцатилетнего парижанина Даниэля Фери и иракского борца против насилия в своей стране Фадыла Джамаля, который скончался от пыток в одной из тюрем Багдада в 1963 году. Оба погибли 8 февраля с разницей в один год.

СОБЫТИЯ

В 1924 году четвертая страница еженедельной газеты «Еңбекші қазақ» стала страницей, посвященной молодежи. Она получила название «Лениншіл жас» , ее редактором был назначен Е.Алдонгаров. С 1925 года издавалась в виде отдельной газеты «Жас қайрат».

В 2005 году в Республике Казахстан был открыт первый Международный арбитражный суд. Базой послужили принятые 28 декабря 2004 года Законы РК «О третейских судах» и «О международном коммерческом арбитраже».

Казахстанский международный арбитраж - постоянно действующий арбитражный (третейский) институт, который осуществляет рассмотрение споров, вытекающих из договорных отношений, не только по законодательству республики, но и согласно нормам права, выбранного сторонами разбирательства.

В 2006 году в Республике Казахстан был учрежден знак «Почетный машиностроитель», которым награждаются работники, внесшие весомый вклад в развитие машиностроения, принимающие активное участие в подготовке квалифицированных кадров предприятий.

В 2010 году в Берлине на выставке «World Money Fair» памятной серебряной монете Национального банка Республики Казахстан «Чингизхан» из серии «Великие полководцы» была присуждена награда в номинации «Лучшая монета по исторической теме». Решение комиссии основывалось на оценке привлекательности дизайна, художественного исполнения и качества чеканки монет.

В 2012 году в столице Федеративной Республики Германия Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии Берлинского Евразийского клуба, созданного в качестве диалоговой площадки для обсуждения широкого спектра общественно-политических вопросов между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия, а также Европейским Союзом.

Создание Берлинского Евразийского клуба стало первым проектом подобного рода Казахстана в Европе, направленным на изучение новых возможностей, на укрепление диалога между европейскими и азиатскими культурами. Партнером Казахстана в рамках данной инициативы является политический Центр имени Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике.

В 2012 году в Алматы завершилась первая встреча Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В ней приняли участие представители министерств иностранных дел и обороны 15 государств.

Казахстанской делегацией были озвучены предложения начать сотрудничество между странами СВМДА по мерам доверия в рамках военно-политического измерения. В частности, предложено организовывать взаимные визиты военных должностных лиц, приглашения на культурно-спортивные мероприятия, обмен информацией об участии государств-членов СВМДА в международных договорах по контролю над вооружениями и обмен биографическими данными руководящего состава военных ведомств.

В 2015 году в канадском городе Калгари казахстанский ветеран-конькобежец Владимир Костин установил новый мировой рекорд в возрастной категории +35 на дистанции 3 000 метров. Время спортсмена на дистанции составило 3.57,49. Новый рекорд в категории Masters установлен в рамках Чемпионата мира по многоборью.

В конькобежном спорте ветераны - это спортсмены старше 30 лет, не являющиеся членами сборных команд своих стран более двух лет и не занимающиеся конькобежным спортом на профессиональной основе. Выступление ветеранов на соревнованиях является их собственной инициативой и не финансируется из бюджета.

В 2016 году в Тегеране состоялся Деловой совет Республики Казахстан и Исламской Республики Иран.

В октябре 2015 года был подписан меморандум о сотрудничестве деловых советов Казахстана и Ирана, между Внешнеторговой палатой (ВТП) Казахстана и Торгово-промышленной палатой Ирана, в рамках которого ВТП РК выступает организатором заседания Делового совета по активизации торгово-экономического сотрудничества.

В 2017 году в конкуренции с 254 спортсменками из 22 государств мира казахстанские спортсменки, впервые участвующие в турнире по женскому боксу Golden Girl, выиграли 3 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей. Одно из самых крупных и престижных соревнований по женскому боксу не только в Европе, но и в мире проходил в шведском городе Бурос.

В 2019 году Центральный государственный архив научно-технической документации города Алматы презентовал сборник, где впервые были опубликованы документы из истории создания культовых зданий мегаполиса.

В сборнике «Из истории проектирования объектов культуры города Алматы» были представлены архивные документы (постановления, протокола, письма) и фотографии, отражающие ход строительства зданий культуры в бывшей столице Казахской ССР - Алма-Ате во время начала и расцвета научно-технической революции в строительстве с 1930 по 1980 годы. Сборник содержит 144 документа, из которых 29 фотографий зданий культуры.



