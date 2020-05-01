8 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: требование о капитуляции берлинского гарнизона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 1 мая 1945 года, шел 1410-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Берлинская наступательная операция. 3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта очищала Рейхстаг от немецких войск. 1 мая в 3 часа командующий 8-й гвардейской армией В.И. Чуйков принял начальника генштаба германских сухопутных войск Кребса, который сообщил о самоубийстве Гитлера и передал предложение Бормана и Геббельса о временном прекращении огня в столице в целях подготовки условий для мирных переговоров между Германией и СССР. Ставка ВГК потребовала немедленной и безоговорочной капитуляции берлинского гарнизона. В 18 часов немецкое руководство отклонило требование о капитуляции. Советские войска продолжили штурм Берлина. 2-я гвардейская танковая армия продолжала вести упорные бои к западу от парка Тиргартен.

3-я гвардейская танковая армия и 28-я армия 1-го Украинского фронта очищали от противника районы Вильмерсдорфа и Халензее и заняли за этот день девяносто кварталов. 4-я гвардейская танковая армия и 13-я армия очистили от противника остров Ванзее.

Утром 1 мая между Тройенбриценом и Беелицем вырвавшиеся из окружения части немецкой 9-й армии вышли на позиции 12-й армии Венка. В результате совместных действий 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов остатки франкфуртско-губенской группировки противника были ликвидированы.

Грацко-Амштеттенская наступательная операция. Войска правого фланга 3-го Украинского фронта продолжали медленное упорное наступление по горно-лесистой местности в Центральной Австрии.

Югославия. 1 мая части Югославской армии ворвались в Триест и начали бои в городе. В то же время словенские партизанские части вышли в район западнее Триеста и 1 мая на реке Изонцо встретились с англо-американскими войсками, наступавшими в Северной Италии.

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, 1 мая овладели городами Богумин, Фриштат, Скочув, Чадца, и Великая Битча — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев в полосе Западных Карпат, а также заняли крупные населенные пункты Скржипов, Маркерсдорф, Слатина, Биловец, Климковице, Витковице, Дьетмаровице, Петровице, Скалите, Догубари, Оходница, Нове Место, Плевник.

Восточнее города Брно войска 2-го Украинского фронта с боями заняли город Вышков и крупные населенные пункты Пухов, Ледницке, Кошеца, Илява, Дубница, Немшова, Житкова, Бискупице, Биловице, Бабице, Роштын, Пустимерж.

1 мая 1945 года до нашей Победы оставалось 8 дней…

9 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Кошкарбаева и знамя над Рейхстагом

10 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 1500 метров от Рейхстага

11 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя казахстанцев Вишневского и Жазыкова

12 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: 2250 метров по прямой до Рейхстага

13 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 8 км от Рейхстага

14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Восточно-Прусской операции

15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко

16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на Дрезденском направлении

17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены

18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина

19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко

20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев

21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань



