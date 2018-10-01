8 детей с вирусным менингитом находятся в инфекционной больнице Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главврач детской инфекционной больнице Астаны рассказала о состоянии заболевших вирусным менингитом детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня на стационарном лечении находятся 8 детей школьного возраста. Они поступили к нам с 5 октября. Сегодня в динамике наблюдается улучшение состояния, дети чувствуют себя удовлетворительно. Через 10 дней будут взяты повторные анализы, мы предполагаем, что ребята будут выписаны на амбулаторное лечение», - сказала главный врач Сауле Нурашева.
Специалист призвала родителей не поднимать панику.
«Это вирусная инфекция. Она протекает благоприятно, не имеет осложнений, в нашем стационаре пролечено более 190 случаев за текущий год. Все прошли без осложнений, все дети выписаны», - добавила она.
Также главврач настоятельно попросила родителей не заниматься самолечением в домашних условиях.
«При таких симптомах, как повышение температуры от 37 до 39 градусов, головной боли, тошнота, нужно срочно обращаться к педиатру или к нам в стационар. В настоящий момент взаимосвязанных случаев в Астане нет. Есть ученики первого, пятого, шестого классов», - заявила С. Нурашева.
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