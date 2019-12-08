8 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1959) родилась- генеральный директор Национального центра по управлению персоналом государственной службы.

Родилась в Алматинской области. Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, филолог (1979).

Трудовая деятельность: учитель русского языка и литературы, завуч по воспитательной работе в средней школе имени Абая с. Чилик Алматинской области (1979-1988); инструктор идеологического отдела Чиликского районного комитета Компартии Казахстана; руководитель кружка в доме детско-юношеского творчества, преподаватель в СТК Добровольного общества содействия армии, авиации и флота (1988-1991); референт организационного отдела, заведующая отделом внутренней политики аппарата акима Чиликского района (1992-1997); главный специалист отдела внутренней политики Бостандыкского районного акимата (г. Алматы); главный специалист отдела здравоохранения и социальной защиты населения акимата г. Алматы (1997-2002); руководитель аппарата акима Жетысуского района г. Алматы; заместитель директора департамента внутренней политики г. Алматы; директор Информационно-аналитического центра при акиме г. Алматы (2002-2005); директор департамента внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2005-2007); директор ТОО «Восточный Медиа Экспресс»; заведующий отделом политической работы центрального аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан» (2007-2008); исполняющий обязанности директора департамента общественно-политической работы Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2008); директор департамента общественно-политической работы Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2008-2010); директор департамента общественно-политической работы Министерства культуры Республики Казахстан (с 01.2012-Министерства культуры и информации Республики Казахстан) (2010-2014); заместитель акима Мангистауской области (2014-2017).

На занимаемой должности - с сентября 2017 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2018); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін» (2005).





назад (1961) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Западно-Казахстанской области, секретарь Комитета по финансам и бюджету.

Родился в Уральской (ныне Западно-Казахстанской) области. Окончил Гурьевский педагогический институт, учитель физики; Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, политолог; Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет, экономист.

Трудовая деятельность: учитель физики Фурмановской средней школы Фурмановского (ныне Казталовского) района; работал в комсомольских и партийных организациях Западно-Казахстанской области (1980-1992); начальник Жалпакталского районного отдела статистики, заместитель акима Жалпакталского района Западно-Казахстанской области (1992-1996); занимал руководящие должности в аппарате акима Западно-Казахстанской области, заместитель начальника областного управления труда, занятости и социальной защиты населения (1996-2005); заместитель акима г. Уральска (2005-2007); руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области (2007-2008).

На занимаемой должности - с октября 2008 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008); медалями «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Маршал Жуков»; «90 лет военным комиссариатам»; нагрудным знаком «Мемлекеттік қызметке 10 жыл».





назад (1966) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Каратау Жамбылской области. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-механик (1995); Университет «Туран», юрист (1997).

Трудовая деятельность: слесарь-ремонтник энергоцеха ПО «Каратау» г. Каратау Джамбулской области (1984-1985); слесарь-ремонтник ПО «Энергоцех» г. Каратау Джамбулской области (1987-1988); водитель-механик многопрофильного кооператива «Оян» г. Каратау Джамбулской области (1988-1990); пожарный, начальник караула ОПО УВД Джамбулской области ППЧ-18 г. Каратау (1990-1994); инспектор Таможенного управления по Жамбылской области (1994-1996); помощник прокурора Жамбылской области, старший помощник прокурора Таласского района (1996-1999); судья Алматинского райсуда г. Астаны (1999-2002); председатель Специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области (2002-2005); председатель коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда (2005-2010); председатель кассационной судебной коллегии Южно-Казахстанского областного суда (2010-2012); председатель Костанайского областного суда (2012-2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.





назад (1976) родился- прокурор г. Атырау.

Родился в г. Актобе. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовая деятельность: помощник прокурора Курмангазинского района (2002); специализированный природоохранный прокурор, прокурор Макатского района; начальник управления прокуратуры Атырауской области; начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Атырауской области.

На занимаемой должности - с марта 2019 года.