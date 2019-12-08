8 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день художника

Введен в календарь общественно значимых событий мирового масштаба в 2007 году. С инициативой учреждения профессионального праздника живописцев выступили представители Международной ассоциации «Искусство народов мира».

СОБЫТИЯ

В 1991 году создано Содружество Независимых Государств (СНГ) - межгосударственное объединение, образованное Беларусью, Россией и Украиной.

В Соглашении о создании СНГ, подписанном 8 декабря 1991 года в Минске, государства констатировали, что СССР в условиях глубокого кризиса и распада прекращает свое существование и заявили о стремлении развивать сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, культурной и других областях. 21 декабря 1991 года к Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, подписавшие совместно с Беларусью, Россией и Украиной в Алма-Ате Декларацию о целях и принципах СНГ.

В 1992 году была создана Национальная инженерная академия Республики Казахстан - самая крупная и влиятельная общественная научная организация в стране. Более 20 научно-производственных центров работают в ее составе. Организация принимает активное участие в создании и развитии технопарков по всему Казахстану, ее отделения и филиалы тесно сотрудничают с производственными предприятиями в регионах.

В 2009 году в японском городе Осака состоялась церемония открытия почетного консульства Республики Казахстан. Почетным консулом назначен вице-президент корпорации Toshiba Широ Кавашита.

Главными задачами почетного консульства РК в Осаке являются укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Японией.

В 2010 году в Нью-Йорке на аукционе Christie's в рамках так называемых «русских торгов» на продажу были выставлены работы казахстанских мастеров живописи и скульптуры.

Для Казахстана - это особое событие. Впервые за 230 лет существования знаменитого аукционного дома здесь были выставлены на продажу работы казахстанцев.

В 2010 году видным казахстанским общественным деятелям Еркегали Рахмадиеву и Жабайхану Абдильдину вручена международная премия «Древо жизни», учрежденная Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ, фондом «Древо жизни» и продюсерским центром «Арт-ассамблея» при поддержке Совета Федерации России. Присуждается выдающимся деятелям искусства, науки, культуры, политики и спорта за творческое долголетие.

В 2011 году в Астане Президент РК - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Нурсултан Назарбаев открыл новый комплекс Республиканской школы «Жас улан» имени генерала армии С. Нурмагамбетова.

Школа является учебным заведением среднего общего образования с углубленным изучением государственного и иностранных языков, военных дисциплин и усиленной физической подготовки. Комплекс нового здания республиканской школы состоит из 7 павильонов площадью более 24 тысяч квадратных метров.

В 2014 году Казахстан и Багамские Острова установили дипломатические отношения. Обмен дипломатическими нотами состоялся по итогам визита посла РК в Канаде Константина Жигалова в столицу Багам г.Нассау.

В 2015 году в Нью-Йорке на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена инициированная Казахстаном Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного оружия. Соавторами соответствующей резолюции стали 35 государств, представляющие различные континенты и региональные группы.

В 2015 году в Каратальском районе Алматинской области после реконструкции открылся мавзолей предводителя из рода Жалайыр, внука Толе-би, батыра Ескельди-би (1695-1770), роль которого особо значима в истории казахского народа. Он отличался не только своей добротой и умом, но и особенной мудростью - призывал народ к единству, сплоченности.

Выходец из рода сиыршы племени жалайиров Ескельды-би во времена джунгарского нашествия героически проявил себя в кровавых битвах с джунгарами.

В 2016 году Европейская комиссия исключила все казахстанские авиакомпании из «черного списка» недостаточно безопасных авиаперевозчиков.

В 2017 году в Астане впервые прошла торжественная церемония вручения учрежденного Президентом Казахстана нагрудного знака «Жомарт жан» Ассамблеи народа Казахстана. Знак является общественным признанием и поощрением граждан за заслуги в развитии меценатской и благотворительной деятельности.

В 2018 году в Астане прошла церемония награждения лауреатов первой национальной премии в области туризма «National Tourism Awards». Премия призвана стимулировать развитие отечественного туризма, способствуя созданию высокой туристской культуры, росту профессионализма участников отрасли и повышению качества туристских услуг.