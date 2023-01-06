Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана-30-32℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    8 человек спасли и 10 эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске

    6 Января 2023, 23:24

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 20 часов 48 минут в одной из квартир по проспекту Назарбаева в Усть-Каменогорске произошел пожар. Прибывшие пожарные подразделения спасли по лестничному маршу 8 жителей, в том числе 3 детей и эвакуировано из задымленного подъезда 10 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    Огонь ликвидирован на площади 15 кв.м. В квартире горели постельные принадлежности. На месте пожара был обнаружен труп сына хозяйки, 1980 года рождения, с термическими ожогами.

    Пожарные спасли мужчину, 1984 года рождения, которого вынесли из сильно задымленной квартиры. Каретой скорой помощи он был доставлен в городскую больницу с признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами.

    По причине пожара отрабатывается версия - курение в постели в нетрезвом виде.

    Всего на тушение было задействовано 14 огнеборцев и 6 единиц техники.
    Восточно-Казахстанская область МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Водитель большегруза провел шесть суток в кювете на трассе Самара-Шымкент
    5 профилактических взрывов провели для спуска лавин в ВКО
    14 человек спасли за сутки на дорогах Казахстана
    К поискам двух пропавших человек в Улытауской области привлекли авиацию МЧС
    Популярное
    1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
    2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
    3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
    4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
    5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы
    Новости партнеров