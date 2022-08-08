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    • 8 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    8 Августа 2022 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    56 лет назад (1966) родился САРТБАЕВ Бауржан Мейрамбекович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

    Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет, правоведение (1990); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), государственное управление (1997).

    Трудовая деятельность: начальник юридического управления РГП «Реабилитационный фонд» Министерства финансов РК (2000-2002); заместитель директора ГУ «Финансовый центр» Министерства образования (2000-2002); председатель правления дочерней компании «Казастыктранс» (2003-2006); представитель интересов Казахстана в Международном зерновом совете в Великобритании, участвовал в тендерах ООН (2006-2007); председатель правления ТОО «Номад» (2008-2012); заместитель директора фонда «Сары-Арка» (2012-2013); заместитель директора РГП «Дирекция государственных резиденций» УДП РК (2013-2015); директор РГП «Дирекция государственных резиденций» УДП РК (2015-2018); торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации (2018-2019); председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest» (2019-2021).

    На занимаемой должности - с января 2021 года.

    50 лет назад (1972) родился ГАЙСА Бауржан Сейткалиулы - аким города Кокшетау.

    Родился в Кокчетавской области. Окончил Челябинский государственный агроинженерный университет; Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова; Высшую школу государственной экономики в Кутне, Польша.

    Трудовая деятельность: рабочий (1989); работал в частном секторе (1994-2013); первый заместитель председателя Кокшетауского городского филиала НДП «Нұр Отан» (2013-2014); заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии «Нұр Отан» (2014-2016); секретарь Кокшетауского городского маслихата (2016-2018); аким Коргалжынского района Акмолинской области (2018-2019); заместитель руководителя аппарата акима Акмолинской области - управляющий делами (04.2019-10.2019); аким Зерендинского района Акмолинской области (2019-2021).

    На занимаемой должности - с марта 2021 года.

    45 лет назад (1977) родилась АЛИМБАЕВА Данара Кизатовна - генеральный директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет»; постоянный представитель Казахстана при Всемирной метеорологической организации (ВМО).

    Имеет два высших образования по специальностям «метеорология» и «финансы», а также степень магистра по направлению «прикладная экология».

    Трудовая деятельность: техник-метеоролог РГП «Казгидромет» (2002-2003); инженер-метеоролог, инженер-метеоролог I категории, ведущий инженер метеоролог, начальник управления метеорологии (2003-2009); директор департамента метеорологии (2011-2015); директор департамента экологического мониторинга (2015-2017); заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» (2017-2020).

    На занимаемой должности - с марта 2020 года.
    #История Казахстана #Дата
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