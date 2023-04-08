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    8 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    8 Апреля 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    65 лет назад (1958) родилась КОРЖОВА Наталья Артемовна - президент АО «Финансовая академия» Министерства финансов Республики Казахстан; руководитель сетевого финансового института Евразийского экономического союза.

    Родилась в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1979).

    Трудовая деятельность: рабочая Алма-Атинского табачного комбината (1975); экономист, старший экономист, начальник отдела, начальник управления Министерства финансов РК (1979-1996); начальник департамента социальной сферы Министерства финансов РК (01.1996-11.1996); министр труда и социальной защиты населения РК (1996-1999); вице-министр финансов РК (1999-2002); первый вице-министр, вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (2002-2006); министр финансов РК (2006-2007); ответственный секретарь Министерства финансов РК (2008-2017).

    На занимаемой должности - с апреля 2017 года.

    Награждена орденами «Құрмет» (2001), «Парасат» (2009), «Барыс» III степени (2016); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламенті 10 жыл» (2006), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2008); нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі» (2011).

    63 года назад (1960) родился ТАЖИН Марат Муханбетказиевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Чешской Республике.

    Родился в г. Актюбе. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1981); стажер Лондонского университета (1987-1988).

    Трудовая деятельность: инженер-экономист Совета по изучению производительных сил Академии наук Казахской ССР (1981-1983); аспирант, преподаватель Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1983-1987); старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1988-1991); заведующий кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при Казахском государственном университете им. аль-Фараби (1991-1992); первый заместитель заведующего отделом внутренней политики аппарата Президента и Кабинета министров РК (1992-1993); заведующий отделом внутренней политики аппарата Президента и Кабинета министров РК (01.1993-06.1993); заместитель руководителя аппарата Президента и Кабинета министров, аппарата Президента РК - руководитель информационно-аналитического центра (1993-1994); государственный советник РК - руководитель информационно-аналитического центра аппарата Президента РК (1994-1995); заместитель руководителя Администрации Президента РК - руководитель Центра анализа и стратегических исследований (переименованный ИАЦ) (1995-1999); помощник Президента РК по национальной безопасности - секретарь Совета безопасности РК (1999-2001); председатель Комитета национальной безопасности РК (05.2001-12.2001); помощник Президента РК по вопросам национальной безопасности - секретарь Совета безопасности РК (2001-2002); первый заместитель руководителя Администрации Президента РК (2002-2004); начальник управления внутренней политики - первый заместитель руководителя Администрации Президента РК (2004-2005); первый заместитель руководителя Администрации Президента РК (2005-2006); помощник Президента - секретарь Совета безопасности РК (2006-2007); министр иностранных дел РК (2007-2009); помощник Президента - секретарь Совета безопасности РК (2009-2013); Государственный секретарь РК (2013-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (2014-2017); первый заместитель руководителя Администрации Президента РК (2017-2019); Государственный секретарь Республики Казахстан (03.2019-10.2019).

    На занимаемой должности - с ноября 2019 года.

    Награжден орденами «Құрмет» (2002), «Барыс» I, II степеней. (2007, 2016), медалями.

    57 лет назад (1966) родилась МУСРАЛИМОВА Айна Ермековна - депутат Мажилиса Парламента VIII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

    Родилась в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный университет, учитель русского языка и литературы; Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, бакалавр социологии.

    Трудовая деятельность: работала на различных должностях в местных исполнительных органах административной государственной службы (1994-2005); заместитель директора департамента внутренней политики Акмолинской области (2005-2008); заместитель акима г. Кокшетау (2008-2011); заместитель акима Аршалынского района (2013-2015); заведующий секретариатом Акмолинской ассамблеи народа Казахстана (2015); руководитель управления внутренней политики области Акмолинской области (2015-2017); заместитель акима Акмолинской области (2017-2022); исполнительный секретарь партии «Amanat» по Акмолинской области (05.2022-12.2022); председатель филиала партии «Amanat» по Акмолинской области (2022-2023).

    На занимаемой должности - с марта 2023 года.

    48 лет назад (1975) родился НУРЖАНОВ Нурлан Амангельдиевич - член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

    Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2000).

    Трудовая деятельность: работник ПМК-23 «Шымкентмелиорация» (1992-1993); ведущий специалист отдела финансов по г.Шымкент (1997-1998); главный специалист, начальник отдела департамента финансов по Южно-Казахстанской области (1998-2004); начальник отдела финансов по г. Кентау Южно-Казахстанской области (2004-2008); начальник отдела службы внутреннего аудита аппарата акима Южно-Казахстанской области (01.2008-07.2008); начальник отдела, заместитель начальник управления департамента экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области (2008-2009); заместитель начальника управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области (2009-2013); председатель Ревизионной комиссии по Южно-Казахстанской области (2013-2016); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2016-2022).

    На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

    Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2020); ведомственными и юбилейными наградами; нагрудным знаком «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласының құрметті қызметкері» (2019).

    47 лет назад (1976) родился КУРЯТОВ Владимир Геннадьевич - первый заместитель генерального директора ТОО «Қазақ газеттері»

    Родился в г. Кызылорде. Окончил Кызылординский университет «Болашак».

    Трудовая деятельность: служба в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан (1996-1998); корреспондент городской газеты «Кызылорда» (1998-1999); корреспондент областной газеты «Кызылординские вести» (1999-2001); редактор областной газеты «Час пик» (2001-2005); заведующий отделом права республиканской газеты «ОКО» (2005-2007); корреспондент отдела политики, обозреватель (включен в президентский пул) газеты «Казахстанская правда»; редактор отдела политики АО «РГ «Казахстанская правда» (2014-2017); заместитель председателя правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» (2017-2021); первый заместитель председателя правления АО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan» (2021-2023).

    На занимаемой должности - с 2023 года.

    В 2016 году стал лауреатом премии Президента Республики Казахстан в области СМИ.

    41 год назад (1982) родился ГОЛОВКИН Геннадий Геннадиевич - выдающийся казахстанский боксер, обладатель множества чемпионских титулов и наград, провел около 40 боев, проиграв лишь однажды.

    Уроженец г. Караганды. Получил известность еще во время своей любительской карьеры. Боксом стал заниматься в 14 лет, в секцию его практически за руку привел брат. Головкин известен как мощный и техничный панчер, выигравший большинство своих поединков досрочно. Он одержал 23 победы нокаутом подряд в течение 9 лет с 22 ноября 2008 по 18 марта 2017 года.

    Награды Геннадия Головкина с Конвенции WBC: «Самому доминирующему боксёру», «За лучшее событие года», сертификат Книги рекордов Гиннесса о признании его в качестве обладателя мирового рекорда, как чемпиона мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов. В конце 2013 года Геннадий Головкин назван «Боксёром года» по версии авторитетного американского издания USA Today и читателей журнала The Ring.

    7-кратный чемпион первенств Республики Казахстан, победитель международных турниров: чемпион мира среди молодежи 2000 года, победитель первой Спартакиады Республики Казахстан 2001 года, победитель Кубка мира среди нефтяных стран 2001 года, чемпион ІІІ Восточно-Азиатских игр (2001), чемпион мира 2003 года, финалист XXVIII летних Олимпийских игр в Афинах (2004). В 2006 году перешёл в профессиональный бокс.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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