8 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1990 году государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию железнодорожного вокзала станции Целиноград, построенного трестом «Целинтрансстрой». Главное девятиэтажное здание комплекса возведено на привокзальной площади им. 310-й дивизии.

В 1992 году между Комиссией Европейского союза и Правительством Республики Казахстан подписан Меморандум о финансировании. Подписание данного документа стало началом реализации программы TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States, Техническая помощь Содружеству Независимых Государств) в Казахстане. В этом же месяце было создано Координационное бюро программы TACIS в Республике Казахстан.

В 1999 году центр Акмолинской области был перенесен из города Астаны в город Кокшетау, расположенный в северной части Республики Казахстан, в живописной местности на южном берегу озера Копа, у подножия сопки Букпа. В XVIII-XIX веках на земле Кокшетау располагались ставки знаменитых ханов, таких как Абылай хан, Касым, Кенесары, которые сыграли большую роль в истории казахского народа.

В 2005 году в Алматы в Национальном банке РК состоялась первая художественная фотовыставка «Монеты суверенного Казахстана». На фотовыставке были представлены фотографии серий монет из серебра, золота и нейзильбера: «Монеты старых чеканов», «Золото номадов», «Архитектурные и исторические памятники», «Красная книга Казахстана», «Прикладное искусство», «Спорт», «Древний Туркестан».

В 2008 году в Москве вышла в свет книга «Казахи в России». Сборник в двух томах, составленный по хронологическому принципу, содержит более 600 биографических справок. Основанные на архивных материалах, данных справочно-энциклопедической литературы, личных опросах и анкетировании, они предоставляют сравнительно полное представление о ярких выходцах из казахской среды, в разное время побывавших в России, а также о тех, кто проживает здесь сегодня. Книга дает возможность через конкретные судьбы проследить исторические и миграционные процессы, протекавшие на территории Казахстана и России в новое и новейшее время.

В 2010 году впервые в истории отечественной культуры в Тель-Авиве состоялся концерт симфонического оркестра Израиля, программа которого была полностью составлена из произведений казахских композиторов. В первом отделении оркестра был продемонстрирован документальный фильм об истории Казахстана, в фойе концертного зала была развернута большая выставка, посвященная нашей стране.

В 2010 году в Алматы состоялась презентация «Книги слов» («Ғаклия») Абая, изданной впервые на трех языках и в интегральной обложке. Издание представляется не только литературным шедевром, но и дополнительным учебным пособием для тех, кто изучает казахский и английский языки. «Впервые «Слова» Абая одновременно изданы на казахском, русском и английском языках. Русский вариант подготовила переводчик Клара Серикбаева. На английский язык ее перевел видный поэт и тюрколог Ричард Маккейн, который потратил на эту работу два года.

В 2014 году города Зыряновск и Аягоз Восточно-Казахстанской области были отнесены к категории городов районного значения.

В 2016 году в Национальном музее Казахстана открылась уникальная выставка «Мекка на серебряных марках Московского монетного двора». Оригиналом послужили почтовые марки, выпущенные в разные годы 24 исламскими странами мира: в Афганистане, Алжире, Иране, Ираке, Иордании, Кувейте, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сирии и других. Пробы коллекции из 40 марок, посвященные Священной Мекке, изготовлены из серебра 999 пробы по эксклюзивной технологии.

В 2017 году в турецком городе Анталия казахстанские дзюдоисты Отгонцэцэг Галбадрах (48 кг) и Гусман Кыргызбаев (60 кг) завоевали две золотые медали на международном турнире Grand Prix. В турнире участвовали 252 спортсмена из 34 стран мира.

В 2019 году в парке культуры и отдыха «Рухани жаңғыру» аула Акмол Целиноградского района состоялось торжественное открытие Аллеи Славы «Ұлы даланың ұлы есімдері» («Великие имена Великой степи»), на которой установлены портреты великих личностей, таких как военачальник древнетюркского государства и государственный деятель Кюльтегин, поэт и проповедник Ходжа Ахмет Яссауи, легендарные государственные деятели Тауке хан, Абылай хан, султан Бейбарс и Кенесары Касымов, судьи Толе би, Казыбек би и Айтеке би, выдающиеся ученые Аль-Фараби и Шокан Уалиханов, писатель и акын Шакарим Кудайбердыулы и Жамбыл Жабаев.

В 2022 году песни Димаша Кудайбергена включили в учебную программу крупнейшего университета Японии The Open University of Japan.

Университет открыл новый курс по изучению русского языка, в рамках которого студенты познакомятся с тремя песнями Димаша Кудайбергена: «Я скучаю по тебе», «Знай», и «Любовь уставших лебедей».

В 2022 году в музее Алматы прошла выставка «Абызға айналған Асанәлі», посвящённая творчеству знаменитого актёра.

В ходе мероприятий Асанали Ашимов передал в фонд музея Алматы ряд предметов из личного архива. Это - коллекция книг и журналов, цифровой сборник фильмов, выпущенный к 70-летию Асанали Ашимова. Шахматы, шахматные часы «Янтарь», бюст Абая Кунанбаева, постеры и буклеты, стереопластинки «Асанәлі Әшімов» и «Кан мен Тер» А. Нурпеисова. Цифровые копии фильмов «Әруақ» и «Қыз Жібек» с автографами ведущих актёров. А также визитницы, ручка, диплом президента Фонда сохранения культурного наследия и сувениры.