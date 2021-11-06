8,3 млн казахстанцев получили первый компонент вакцины от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Министерства здравоохранения РК опубликовала в Telegram актуальные данные о вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ».

По информации Минздрава, на 6 ноября 2021 г. I компонентом провакцинированы 8 390 029 человек в Казахстане, II компонентом - 7 651 170 человек.