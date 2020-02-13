8,2 млрд тенге выделены из бюджета для проведения Национальной переписи населения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов рассказал, сколько средств из бюджета выделено для проведения Национальной переписи населения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бюджет переписи населения Республики Казахстан 2009 года составил 6,5 млрд. тенге, а в 2020 году - 8,2 млрд тенге. Для подготовки и проведения национальной переписи населения Республики Казахстан с 2018 по 2022 годы Комитету предусмотрены расходы в сумме 8 млрд 211 млн тенге.

Для сравнения: затраты на одного человека при проведении переписи 2009 года составили - 2,9 долларов США и в 2020 году - 1,2 доллара США.

Бюджет переписи населения Российской Федерации 2020 года составляет 50 млрд. руб. А затраты на одного человека при проведении переписи в России – 3,6 долларов США. При этом стоимость переписи в расчете на одного человека составляет: В Республике Беларусь – 1,04 доллара США, а в Азербайджане – 1,44 доллара США» , - сказал Нурболат Айдапкелов н а пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Председатель Комитета по статистике МНЭ РК также пояснил, как будут расходоваться средства.

«Основную часть бюджета - 3 млрд 7 млн тенге выделили для оплаты труда интервьюеров. Средства также расходуются на онлайн-ресурс и информационную систему. В областных центрах мы открыли отделы для переписи населения. Около 1 млрд тенге потрачено на покупку планшетов, сумок и шарфов. Все эти сведения вы можете увидеть на сайте» , - подчеркнул Нурболат Айдапкелов.







