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791 человек выздоровел от коронавируса в РК
16 Декабря 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 100,
в городе Алматы - 32,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 63,
в Актюбинской области - 16,
в Алматинской области - 28,
в Атырауской области - 6,
в ВКО - 49,
в Жамбылской области - 18,
в ЗКО - 13,
в Карагандинской области - 108,
в Костанайской области - 175,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 69,
в СКО - 108,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровело 951 109 человек от COVID-19.
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