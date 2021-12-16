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791 человек выздоровел от коронавируса в РК

16 Декабря 2021 08:16
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791 человек выздоровел от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 100,

в городе Алматы - 32,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 63,

в Актюбинской области - 16,

в Алматинской области - 28,

в Атырауской области - 6,

в ВКО - 49,

в Жамбылской области - 18,

в ЗКО - 13,

в Карагандинской области - 108,

в Костанайской области - 175,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 69,

в СКО - 108,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровело 951 109 человек от COVID-19.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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