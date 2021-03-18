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79 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане
18 Марта 2021 08:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16.03.2021 г. зафиксировано 79 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 193 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49896, летальных случаев - 659, выздоровевших - 45428.
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