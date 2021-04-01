79 населенных пунктов могут быть подтоплены в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели готовятся к предстоящему паводку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Угроза паводка в регионе существует. Об этом говорят данные метеорологов о количестве осадков, влагозапасов и промерзании почвы. Уже в первых числах апреля ожидается подъем уровня воды на малых реках.

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что по области на учет взяли 79 населенных пунктов, подверженных подтоплению. В них проживают около шести тысяч человек. Однако спасатели не исключают, что число таких сел может увеличиться при определенных условиях таяния снега и потока талых вод.

Для оперативного реагирования создали группировку сил и средств: 484 человека, 155 единиц техники, 8 плавсредств и 83 мотопомпы. При осложнении обстановки привлекут еще 1 900 человек и около 1,5 тысячи единиц техники.

В регионе заготовили 190 тонн горюче-смазочных материалов, 32,4 тысячи тонн инертного материала и 27,8 тысячи штук мешкотары.

«Из населенных пунктов вывезено около 1,9 млн кубометров снега. Идет работа по очернению полей, расчистке водопропускных труб и арыков. С 15 марта на территории области проводятся взрывные работы на проблемных участках рек. Проводится комиссионная работа по оценке готовности сил и средств местных исполнительных органов к реагированию на чрезвычайные ситуации весеннего периода. Подготовлено 325 пунктов временного размещения пострадавшего населения», - рассказал М. Кангужинов.

Спасатели проводят рейды, рассказывают населению о возможных угрозах паводка.