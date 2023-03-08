Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    79 казахстанцев заболели коронавирусом

    8 Марта 2023, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки у 79 казахстанцев выявлена КВИ, у четырех - коронавирусная пневмония, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    «На 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 712 человек (–1 577 + и 135 КВИ-), из них в стационарах находится – 135 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 577 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минздрав РК Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Популярное
    1 Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    2 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    3 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    4 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации