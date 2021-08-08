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7802 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

8 Августа 2021 08:01
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7802 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 634 214 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 1496,

в городе Алматы – 1516,

в городе Шымкенте – 552,

в Акмолинской области – 256,

в Актюбинской области – 344,

в Алматинской области – 350,

в Атырауской области – 420,

в ВКО – 244,

в Жамбылской области – 200,

в ЗКО – 132,

в Карагандинской области – 1050,

в Костанайской области – 220,

в Кызылординской области – 181,

в Мангистауской области – 240,

в Павлодарской области – 301,

в СКО – 158,

в Туркестанской области – 142.


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#Коронавирус в РК  
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