Новости
7802 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
8 Августа 2021 08:01
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеКоронавирусной пневмонией заболели 376 человек за сутки в РК «Красная зона» не уменьшается в Казахстане 122 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Всего в стране подтверждено 634 214 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 1496,
в городе Алматы – 1516,
в городе Шымкенте – 552,
в Акмолинской области – 256,
в Актюбинской области – 344,
в Алматинской области – 350,
в Атырауской области – 420,
в ВКО – 244,
в Жамбылской области – 200,
в ЗКО – 132,
в Карагандинской области – 1050,
в Костанайской области – 220,
в Кызылординской области – 181,
в Мангистауской области – 240,
в Павлодарской области – 301,
в СКО – 158,
в Туркестанской области – 142.
⠀
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
1 «Как спрей для носа»: Об интраназальной вакцине против COVID-19 рассказал казахстанский разработчик
Оставить комментарий
Читайте также
- 5,7 млн человек получили первый компонент вакцины от COVID-19 в Казахстане
- Коронавирусной пневмонией заболели 376 человек за сутки в РК
- «Красная зона» не уменьшается в Казахстане
- 122 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
- 405 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК
- Еще 5803 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн