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    78 фактов реализации лекарств по завышенным ценам выявлено в Актобе

    22 Июля 2020, 21:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В результате совместных проверок прокурорами выявлено 78 фактов продажи лекарств по завышенным ценам в аптеках Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    К примеру в одной из аптек препарат «Меропенем 1.0» был продан почти в двва раза выше предельной цены.

    «Установлен факт реализации 5 флаконов лекарственного средства «Меропенем 1.0» за 46500 тенге, тогда как предельная цена должна составлять 5627 тенге за флакон, или 28 138 тенге за 5 единиц.

    По установленным фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 35 лиц, наложены штрафы на сумму более 8 млн тенге», - отметили в пресс-службе.

    Остальные дела на рассмотрении.

    Из незаконного оборота изъяты более 7,5 тысяч медицинских препаратов и средств защиты.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Генпрокуратура
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