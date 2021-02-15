772 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 772 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 92, город Алматы - 102, город Шымкент - 13, Акмолинская область - 64, Актюбинская область - 13, Алматинская область - 61, Атырауская область - 38, Восточно-Казахстанская область - 53, Жамбылская область - 16, Западно-Казахстанская область - 38, Карагандинская область - 40, Костанайская область - 73, Кызылординская область - 13, Мангыстауская область - 7, Павлодарская область - 101, Северо-Казахстанская область - 42, Туркестанская область - 6.

Всего в стране выявлено 202 573 заболевших.