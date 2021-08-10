Новости
7702 казахстанца выздоровели от коронавируса
10 Августа 2021 08:16
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7702 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеМинздрав РК: 232 пациента - на аппарате ИВЛ 35 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане Коронавирус: только один регион РК - в «желтой» зоне
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2094,
город Алматы - 876,
город Шымкент - 269,
Акмолинская область - 195,
Актюбинская область - 366,
Алматинская область - 623,
Атырауская область - 284,
Восточно-Казахстанская область - 67,
Жамбылская область - 315,
Западно-Казахстанская область - 121,
Карагандинская область - 942,
Костанайская область - 409,
Кызылординская область - 290,
Мангистауская область - 161,
Павлодарская область - 373,
Северо-Казахстанская область - 131,
Туркестанская область - 186.
Итого выздоровевших в Казахстане - 533329.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 107 казахстанцев умерли за сутки от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
- Минздрав РК: 232 пациента - на аппарате ИВЛ
- 35 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
- Коронавирус: только один регион РК - в «желтой» зоне
- Сколько человек в Казахстане получили вакцину от COVID-19
- 7235 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн