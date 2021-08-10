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7702 казахстанца выздоровели от коронавируса

10 Августа 2021 08:16
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7702 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7702 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2094,

город Алматы - 876,

город Шымкент - 269,

Акмолинская область - 195,

Актюбинская область - 366,

Алматинская область - 623,

Атырауская область - 284,

Восточно-Казахстанская область - 67,

Жамбылская область - 315,

Западно-Казахстанская область - 121,

Карагандинская область - 942,

Костанайская область - 409,

Кызылординская область - 290,

Мангистауская область - 161,

Павлодарская область - 373,

Северо-Казахстанская область - 131,

Туркестанская область - 186.

Итого выздоровевших в Казахстане - 533329.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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