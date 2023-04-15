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    770 автомашин сопроводили акмолинские полицейские до пунктов назначения

    15 Апреля 2023, 14:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пять автоколонн общей численностью более 700 грузовых и легковых автомашин сопроводили акмолинские полицейские до пунктов назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «В целях снижения аварийности, подразделениями батальона и пристоличной роты патрульной полиции совместно с дорожно-коммунальными службами обеспечено организованное сопровождение колонн автомашин, оставшихся на трассе в связи с закрытием автодорог, где наблюдались сложные климатические условия: снег, гололед, дождь. Это трассы международного значения Екатеринбург - Алматы от п.Жаксы до с. Кажымукан, Жаксы – Есиль-Бузулук до границы города Костаная, трассы республиканского значения Астана - Петропавловск от столицы до города Щучинска, Жезказган - Петропавловск, Костанай – Аулиеколь - Сурган, Кокшетау - Атбасар и Астана – Ерейментау – Шидерты», - говорится в сообщении.

    В общей сложности патрульные наряды сопроводили 770 транспортных средств, в том числе 625 – легковых и 145 - грузовых автомашин в нескольких направлениях.

    В настоящее время из-за погодных условий ряд автодорог остаются закрытыми. Полицейские убедительно просят водителей не игнорировать сообщения о закрытии автодорог и не выезжать за пределы населенных пунктов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Транспорт
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