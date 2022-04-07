Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    77 млрд тенге потратит Казахстан на закуп вакцин от Covid

    7 Апреля 2022, 18:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева рассказала о предусмотренных на закуп вакцин средствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К последнему направлению отнесены расходы на финансирование ранее принятых неотложных обязательств. Наибольшая часть приходится на социальную сферу. По данному блоку предусматривается дополнительно 250 млрд тенге. Первое, это доплаты медработникам за участие в противоэпидемиологических мероприятиях и повышение заработной платы немедицинским работникам организаций системы здравоохранения в общей сумме 69 млрд», - сказала Татьяна Савельева на презентации законопроектов с поправками в законы «О республиканском бюджете на 2022-2024» и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы.

    Она уточнила, что решение по новым доплатам было принято в конце прошлого года, поэтому в утвержденном бюджете на данные цели средства не были предусмотрены.

    «Расходы на мероприятия по борьбе с Covid, в том числе, на закуп вакцины – 77 млрд тенге. Эти расходы также не включались в бюджет, поскольку еще не была ясна ситуация. На закуп лекарственных средств дополнительно предусмотрено 33 млрд тенге и расходы в сфере образования, культуры и спорта – 33 млрд тенге. И в данном блоке на реальный сектор дополнительно предусмотрено 70 млрд тенге», - заключила вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минздрав РК Здравоохранение Минфин РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спрос на горнолыжные курорты растет в Казахстане
    Чем недовольны потребители – анализ жалоб представил Серик Жумангарин
    301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
    «Это не после трагедии» - Зульфия Сулейменова о решении повысить зарплаты лесничим
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви