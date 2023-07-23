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    77 лесных пожаров произошло в Акмолинской области

    23 Июля 2023, 09:43

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала пожароопасного периода на горячую линию 101 поступило более 1 000 звонков. На территории Акмолинской области зарегистрировано 77 лесных пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    Кроме того произошло 2 степных пожара, а также 32 случая возгорания травостоя. Как рассказал заместитель начальника УГПК ДЧС Акмолинской области Манат Бегалин, в Акмолинской области функционирует штаб для оперативного реагирования и управления мероприятиями при возникновении крупномасштабных природных пожаров, координации действий служб и формирований гражданской защиты, местных исполнительных органов и лесохозяйственных учреждений, участвующих в ликвидации пожаров на территории государственного лесного фонда.

    Работа штаба заключается в обобщении поступающей информации и анализе обстановки, подготовке расчетов сил и средств, выработке единого решения по проводимым мероприятиям, координации работы сил и средств привлекаемых подразделений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область МЧС Пожар
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