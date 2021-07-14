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    77 беженцев из Афганистана перешли через границу с Таджикистаном

    14 Июля 2021, 15:51

    ДУШАНБЕ. ХОВАР-КАЗИНФОРМ - 13 июля в 16:00 часов по местному времени 77 гражданских лиц (среди которых 26 мужчин, 20 женщин и 31 ребёнок) из числа афганцев кыргызского происхождения, жители кишлака Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан ИРА, из-за угрозы, исходящей от талибов, с целью сохранения жизни через участок сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района ГБАО перешли на территорию Республики Таджикистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

    Как сообщает пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан, пограничники, руководствуясь принципом гуманизма, разрешили вынужденным афганским беженцам войти на территорию РТ.

    Беженцы размещены на территориях участков Андемин и Чештеба сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района ГБАО РТ. Они привели с собой домашний скот (1000 голов мелкого рогатого скота, 300 яков, 3 верблюда и 30 лошадей).

    «Обстановка на указанных приграничных участках находится под контролем пограничников Республики Таджикистан», — говорится в сообщении пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Таджикистан Афганистан
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