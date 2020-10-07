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    768 человек пострадали за два дня беспорядков в Бишкеке

    7 Октября 2020, 10:26

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - За два дня в учреждения здравоохранения поступили 768 пациентов, пострадавших в ходе беспорядков в Бишкеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    По данным пресс-службы Минздрава, из них один человек умер, 218 пациентов госпитализированы, 7 человек - в реанимации.

    Также 550 человек находятся на амбулаторном лечении.

    «В данное время в учреждениях здравоохранения оказывается соответствующая медицинская помощь, организованы врачебные консультации и обеспечение лекарствами»,- сообщили агентству.

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