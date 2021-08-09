7671 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7671 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1452,

город Алматы - 1503,

город Шымкент - 565,

Акмолинская область - 256,

Актюбинская область - 393,

Алматинская область - 244,

Атырауская область - 416,

Восточно-Казахстанская область - 230,

Жамбылская область - 190,

Западно-Казахстанская область - 111,

Карагандинская область - 1058,

Костанайская область - 237,

Кызылординская область - 205,

Мангистауская область - 214,

Павлодарская область - 295,

Северо-Казахстанская область - 158,

Туркестанская область - 144.

Всего в стране выявлено 641885 заболевших.



