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7671 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане

9 Августа 2021 08:01
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7671 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7671 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1452,

город Алматы - 1503,

город Шымкент - 565,

Акмолинская область - 256,

Актюбинская область - 393,

Алматинская область - 244,

Атырауская область - 416,

Восточно-Казахстанская область - 230,

Жамбылская область - 190,

Западно-Казахстанская область - 111,

Карагандинская область - 1058,

Костанайская область - 237,

Кызылординская область - 205,

Мангистауская область - 214,

Павлодарская область - 295,

Северо-Казахстанская область - 158,

Туркестанская область - 144.

Всего в стране выявлено 641885 заболевших.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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