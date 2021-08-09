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7671 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
9 Августа 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7671 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1452,
город Алматы - 1503,
город Шымкент - 565,
Акмолинская область - 256,
Актюбинская область - 393,
Алматинская область - 244,
Атырауская область - 416,
Восточно-Казахстанская область - 230,
Жамбылская область - 190,
Западно-Казахстанская область - 111,
Карагандинская область - 1058,
Костанайская область - 237,
Кызылординская область - 205,
Мангистауская область - 214,
Павлодарская область - 295,
Северо-Казахстанская область - 158,
Туркестанская область - 144.
Всего в стране выявлено 641885 заболевших.
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