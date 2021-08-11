7657 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7657 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1153,

город Алматы - 1493,

город Шымкент - 574,

Акмолинская область - 265,

Актюбинская область - 304,

Алматинская область - 350,

Атырауская область - 618,

Восточно-Казахстанская область - 228,

Жамбылская область - 140,

Западно-Казахстанская область - 156,

Карагандинская область - 1125,

Костанайская область - 257,

Кызылординская область - 218,

Мангистауская область - 212,

Павлодарская область - 291,

Северо-Казахстанская область - 157,

Туркестанская область - 116.

Всего в стране выявлено 656777 заболевших.



