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7657 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане
11 Августа 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7657 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1153,
город Алматы - 1493,
город Шымкент - 574,
Акмолинская область - 265,
Актюбинская область - 304,
Алматинская область - 350,
Атырауская область - 618,
Восточно-Казахстанская область - 228,
Жамбылская область - 140,
Западно-Казахстанская область - 156,
Карагандинская область - 1125,
Костанайская область - 257,
Кызылординская область - 218,
Мангистауская область - 212,
Павлодарская область - 291,
Северо-Казахстанская область - 157,
Туркестанская область - 116.
Всего в стране выявлено 656777 заболевших.
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