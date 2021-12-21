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765 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
21 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 765 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 77,
город Алматы - 32,
Акмолинская область - 65,
Актюбинская область - 13,
Алматинская область - 13,
Атырауская область - 14,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 24,
Западно-Казахстанская область - 43,
Карагандинская область - 121,
Костанайская область - 131,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 107,
Северо-Казахстанская область - 81,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 953971.
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