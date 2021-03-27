760 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 760 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 241,

город Шымкент - 13,

Акмолинская область - 61,

Актюбинская область - 32,

Алматинская область - 48,

Атырауская область - 92,

Восточно-Казахстанская область - 30,

Жамбылская область - 32,

Западно-Казахстанская область - 40,

Карагандинская область - 72,

Костанайская область - 50,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 37,

Туркестанская область - 7.

Итого выздоровевших в Казахстане - 215474.