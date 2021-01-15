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76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса зафиксированы в Казахстане

15 Января 2021 09:16
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76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса зафиксированы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, один летальный исход и 112 человек выздоровели.

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Всего с 1 августа зарегистрировано 46666 заболевших, 533 летальных случая, 34321 выздоровевший.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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