76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса зафиксированы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, один летальный исход и 112 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано 46666 заболевших, 533 летальных случая, 34321 выздоровевший.