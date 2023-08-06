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    76 дворов благоустроят в этом году в Атырау

    6 Августа 2023, 09:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау реализуется проект по благоустройству 100 дворов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, проект «100 дворов», разработанный в соответствии с предложениями жильцов и кооперативов собственников квартир, уже реализуется.

    В этом году в нескольких микрорайонах города начато благоустройство дворов 76 домов. В рамках разработанного проекта предусмотрено восстановление автодорог и пешеходных дорожек, установка детских игровых площадок и мини-футбольных полей.

    Проект находится под постоянным контролем городского акимата.

    Заместитель акима города Серик Нсанбаев проверил качество проводимых работ по благоустройству жилых домов в микрорайонах Привокзальный и Алмагуль, а также на улице Огородная. Подрядные организации были предупреждены, что главное - все работы должны вестись качественно и без отставаний по срокам выполнения, чтобы до конца года все 76 дворов были готовы.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Атырау
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