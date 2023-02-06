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    76 человек погибли при землетрясении в Турции

    6 Февраля 2023, 11:03

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - 76 человек погибли при землетрясении в Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Как сообщалось, в провинции в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    По информации управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), толчки были зафиксированы в 4.17 по местному времени, очаг залегал на глубине 7 км.

    В стране объявили самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью.

    После землетрясения зафиксировано 32 афтершока. Магнитуда самого сильного составила 6,6.

    Толчки ощущались в турецких провинциях Хатай, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Малатья и Адана, а также Египте, Ливане, Сирии и Ираке.

    Повсеместно проводятся поисково-спасательные операции и оценка ущерба.

    К данному моменту сообщается о 76 погибших, 440 пострадавших.

    Ранее говорилось о 23 погибших и 420 пострадавших в провинции Малатья, 6 погибших и 79 пострадавших в провинции Диярбакыр, разрушены десятки зданий.

    Губернатор провинции Шанлыурфа Салих Айхан сообщил о 15 погибших и 30 пострадавших.


    Фото:aa.com.tr

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Землетрясение
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