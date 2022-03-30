76 аудиторских организаций в Казахстане прекратят свое существование – Коллегия аудиторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессиональная аудиторская организация «Коллегия аудиторов» сегодня в режиме видеоконференцсвязи провела пресс-конференцию, в ходе которой заявила о том, что 76 аудиторских организаций в Казахстане прекратят свое существование ввиду нововведений в результате действий Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Коллегии аудиторов сообщили о том, что 6 июля 2021 года вступили в силу поправки в Закон РК «Об аудиторской деятельности». Инициаторами поправок стали депутаты Парламента Республики Казахстан и Министерство финансов Республики Казахстан. Основная идея поправок – создание «профессионального совета по аудиторской деятельности».

«Этот орган наделен не только государственными функциями, ему переданы функции профессиональных объединений по контролю качества и аттестации аудиторов. Финансирование возложено на аудиторские организации – субъекты предпринимательства. Правление органа преимущественно формируется из числа сотрудников государственных и квазигосударственных организаций, а сам орган является квазигосударственной организацией, в соответствии с Бюджетным кодексом РК», - отметили в Коллегии аудиторов.

По словам председателя правления ПАО «Коллегия аудиторов» Данияра Нурсеитова, поправками введено понятие «профессионального совета», являющегося по сути квазигосударственной организацией.

«Если прочитать Бюджетный кодекс, эта организация по всем параметрам подходит под понятие «квазигосударственной организации». Учитывая перечень функций органа, напрашивается вывод о создании дополнительного административного барьера. При этом, лицензирование аудиторской деятельности не отменено, а также остается за Министерством финансов. Сейчас мы видим, что аудит полностью под контролем чиновников, начиная от получения разрешения на занятие аудитом и заканчивая проведением самого аудита и это приведет к монополизации аудиторского рынка определенной группой компаний», - сказал Данияр Нурсеитов.

Общий объем рынка аудита за 2020 год составил 23 млрд тенге.

На сегодняшний день в Казахстане существует 484 аудиторские организации и 1869 аудиторов, большинство из которых будет вынуждено покинуть рынок в результате вступивших изменений в закон об аудиторской деятельности.

«С уходом независимых аудиторов, теряется инвестиционная привлекательность Казахстана. Подавляющее большинство аудиторов не поддержало изменения. По результатам независимого исследования, около 80% руководителей аудиторских организаций высказалось против создания профессионального совета и за переход на саморегулирование», - пояснили в Коллегии аудиторов.