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7521 казахстанец выздоровел от коронавируса

11 Августа 2021 08:15
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7521 казахстанец выздоровел от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7521 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1988,

город Алматы - 1713,

город Шымкент - 710,

Акмолинская область - 210,

Актюбинская область - 434,

Алматинская область - 294,

Атырауская область - 284,

Восточно-Казахстанская область - 85,

Жамбылская область - 152,

Западно-Казахстанская область - 135,

Карагандинская область - 307,

Костанайская область - 322,

Кызылординская область - 205,

Мангистауская область - 25,

Павлодарская область - 360,

Северо-Казахстанская область - 151,

Туркестанская область - 146.

Итого выздоровевших в Казахстане - 540850.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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