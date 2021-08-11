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7521 казахстанец выздоровел от коронавируса
11 Августа 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7521 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1988,
город Алматы - 1713,
город Шымкент - 710,
Акмолинская область - 210,
Актюбинская область - 434,
Алматинская область - 294,
Атырауская область - 284,
Восточно-Казахстанская область - 85,
Жамбылская область - 152,
Западно-Казахстанская область - 135,
Карагандинская область - 307,
Костанайская область - 322,
Кызылординская область - 205,
Мангистауская область - 25,
Павлодарская область - 360,
Северо-Казахстанская область - 151,
Туркестанская область - 146.
Итого выздоровевших в Казахстане - 540850.
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