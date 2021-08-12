Новости
7512 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
12 Августа 2021 08:16
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7512 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеМинздрав РК: 1 849 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии 427 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане Коронавирус: Туркестанская область вернулась в «желтую» зону
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2285,
город Алматы - 1186,
город Шымкент - 479,
Акмолинская область - 238,
Актюбинская область - 212,
Алматинская область - 330,
Атырауская область - 293,
Восточно-Казахстанская область - 103,
Западно-Казахстанская область - 138,
Карагандинская область - 835,
Костанайская область - 319,
Кызылординская область - 164,
Мангистауская область - 234,
Павлодарская область - 413,
Северо-Казахстанская область - 140,
Туркестанская область - 143.
Итого выздоровевших в Казахстане - 548362.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 129 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ за сутки
- Минздрав РК: 1 849 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии
- 427 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
- Коронавирус: Туркестанская область вернулась в «желтую» зону
- Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
- 7747 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн