750 киберпреступлений произошло в Акмолинской области с начала года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 750 кибер-преступлений зарегистрировано в Акмолинской области за 11 месяцев текущего года. Сотрудники полиции региона призвали работников банков пересмотреть способы коммуникаций с клиентами при одобрении кредитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, под председательством заместителя начальника областного ведомства полковника Бахтияра Сулейменова состоялась встреча сотрудников управления криминальной полиции с представителями филиалов банков. Полицейские выступили с предложением усилить совместную борьбу с мошенническими схемами преступников по оформлению различного рода кредитов на жителей региона и краже денежных средств потерпевших.

«Киберпреступления составляют большую часть от общего числа преступлений на территории региона. Так, за 11 месяцев текущего года на территории Акмолинской области зарегистрировано 750 преступлений данного вида. Злоумышленники используют различные схемы, психологические приемы, способы обмана. В итоге жертвы мошенников не просто теряют деньги, но и обзаводятся непосильными долгами», - отметили в ведомстве.

Участники встречи разобрали наиболее распространенные схемы, которые используют преступники, и обсудили способы противодействия. Сотрудники полиции призвали представителей банков пересмотреть способы коммуникации с клиентами при одобрении кредитов и в других случаях, когда финансовые операции могут привести к хищению средств, кроме того, призвали службы безопасности банковских структур к принятию действенных мер по реагированию на сомнительные денежные транзакции, уделять отдельное внимание социально незащищённым слоям населения.

В завершение встречи было решено усилить разъяснительную работу с населением, а также наладить более тесные контакты ведомств для обмена информацией, которая может содействовать предотвращению и раскрытию преступлений.



