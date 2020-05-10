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    75-й победный май и 108-я весна: жамбылских тружениц тыла - долгожительниц поздравили с праздником

    10 Мая 2020, 08:36

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В сельском округе Карасай батыр Кордайского района Жамбылской области проживают 26 тружеников тыла, приравненных к ветеранам войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Карасайским труженикам тыла от 83 до 108 лет, двум апашкам исполнилось по 108 лет, все они хорошо помнят военные годы и былые времена, когда их совхоз «Алмалы» был знаменит своими яблоневыми садами, отменными фруктами и ягодами.

    «В канун 75-летия Победы каждому из ветеранов были вручены юбилейные медали, продуктовые наборы, я сама лично посетила и поздравила их», - рассказала аким сельского округа Гульжахан Елемесова.

    В течение последних двух лет жизнь в ауле Карасай батыра, который раньше назывался Алмалы, заметно улучшается. «Начали ремонт дорог, школы, восстанавливаем Дом культуры. В прошлом году высадили 53 гектара плодовых деревьев и получили 50 тонн яблок. В этом году вложены хорошие инвестиции, посадили 60 гектаров садов, и, судя по цветению, урожай будет хорошим», - говорит аким сельского округа.

    В День Победы карасайцы возложили цветы к обновленному обелиску Победы, а Рахия Арыстамбаева, которая недавно отметила 108-летие, дала благословение своим потомкам на мирную и счастливую жизнь.

    На сегодняшний день в Жамбылской области проживают 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. В Таразе проживают 34 ветерана, семь - в Меркенском, четверо - в Кордайском, трое - в Рыскуловском, двое - в Байзакском районах, по одному ветерану - в Жуалынском, Сарысуском, Таласском, Шуском, Жамбылском и Мойынкумском районах.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Регионы Общество
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