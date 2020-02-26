75 соцобъектов модернизировали в РК в рамках проекта по повышению энергоэффективности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Повышение энергоэффективности в Казахстане» завершены строительно-монтажные работы на 75 социально значимых объектах. Проект реализуется в рамках Соглашения о гранте в 21,7 млн долларов США между Всемирным банком и Правительством РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Исполнительным агентством проекта является АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения». Председатель правления института Бауржан Смагулов провел встречу с постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто. В ходе встречи были обсуждены вопросы ГЧП в сфере энергосбережения и важность развития данного инструмента. А также сотрудниками института представлены итоги работы по завершенным проектам и их эффективность.

Проект «Повышение энергоэффективности в Казахстане» состоит из двух компонентов. В первую очередь работа направлена на подготовку и реализацию демонстрационных подпроектов в государственных и социально значимых объектах.

По данным специалистов Института развития электроэнергетики и энергосбережения, гранты и шанс перейти на более энергоэффективный уровень работы получили школы, детские сады и больницы, здания которых требуют модернизации. Выбор госучреждений велся на конкурсной основе.

«В социальных учреждениях были установлены энергосберегающие окна, модернизированы системы отопления и освещения, отремонтирована кровля, утеплены фасады. По итогам энергомониторинга средний размер годовой экономии на одном объекте составил 30% по тепловой энергии и 15% - по электрической. Также за счет грантовых средств планируется провести работу по модернизации систем уличного освещения в населенных пунктах.

На сегодняшний день осуществляется мониторинг энергопотребления всех реализованных подпроектов с целью подтверждения результатов в части энергосбережения. К примеру, по подпроекту в городе Караганда (средняя школа №66) достигнута экономия тепловой энергии на 25% и электрической энергии - на 13%, по подпроекту в Актау (детский сад №54) достигнута экономия тепловой энергии на 16% и электрической энергии - на 45%», - рассказали о результатах проекта в комитете.

В свою очередь, постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто отметил, что высокая энергоемкость приводит к значительным расходам для страны с точки зрения экономической конкурентоспособности, общественного здравоохранения и окружающей среды. Поэтому вопрос внедрения энергоресурсосберегающих технологий в Казахстане требует особого внимания. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и разработке новых совместных проектов в области энергосбережения.



