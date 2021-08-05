75 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 75 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 10 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1651 человек. Загруженность составляет 54,8 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежит 75 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Их загруженность составляет 65,7 % (на 114 мест).