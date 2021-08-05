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75 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

5 Августа 2021 01:16
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75 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 75 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 10 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1651 человек. Загруженность составляет 54,8 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежит 75 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Их загруженность составляет 65,7 % (на 114 мест).

Как ранее сообщалось, 4984 человека лечатся дома от COVID-19 в Атырауской области.
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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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