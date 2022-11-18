75 нарушений норм Конституционного закона о выборах выявили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров сообщил, что в период предвыборной агитации мониторингом было охвачено 578 республиканских и региональных СМИ. С начала электоральной кампании зафиксировали 75 фактов несоблюдения Конституционного закона о выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данияр Кадиров проинформировал, что Министерство информации и общественного развития проводило постоянную проверку и мониторинг всех агитационных работ на телевизионных каналах, газетах и в интернет-порталах.

К агитационной работе привлекли шесть кандидатов в Президенты, а также республиканские штабы кандидатов.

«В период агитации с 21 октября по 18 ноября мониторингом охватили 578 республиканских и региональных СМИ, в том числе 51 телеканал, 30 радио, 354 газеты и 143 интернет-ресурса. За период агитационной кампании, посвященной деятельности кандидатов в Президенты и их избирательных штабов, в СМИ размещено более 16 тысяч материалов, в том числе на телеканалах - 10 288, в изданиях - 2 228, в интернете - 3 551. Информация в СМИ в период агитации кандидатов публиковалась одинаково», - сказал вице-министр в ходе заседания ЦИК РК.

«Что касается работы по обеспечению соблюдения требований законодательства о средствах массовой информации и выборах, то с начала электоральной кампании выявлено 75 фактов нарушения норм Конституционного закона о выборах», - проинформировал он.

По словам Данияра Кадирова, основная часть выявленных нарушений связана с призывом к голосованию за каждого кандидата, публикацией буклетов с фотографиями и распространением материалов с агитационными признаками без указания источника финансирования, а также с нарушением порядка проведения опроса об общественном мнении.

Как уточнил вице-министр, запросы о нарушениях отправили в прокуратуру для дальнейшего расследования. В МИОР добавили, что грубого нарушения закона о выборах не было допущено.

Ранее Нурлан Абдиров сообщил о выявленных во время предвыборной агитации нарушениях. В ЦИК обратились к казахстанцам в преддверии внеочередных выборов Президента РК и напомнили, что предвыборная агитация в день тишины запрещена.

Предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана началась 21 октября в 18:00 и заканчивается в 00:00 дня, предшествующего дню выборов. Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября.



