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    15:15, 30 Март 2021 | GMT +6

    75 млрд тенге инвестиций привлекут в сектор генерации электроэнергии в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по привлечению инвестиций в сектор генерации электроэнергии поделился вице-министр энергетики РК Кайрат Рахимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 2021 год единым закупщиком заключены 50 договоров с 32 энергопроизводящими организациями о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности объемом 9 123 МВт. За 2021 год в рамках рынка электрической мощности предполагается привлечение инвестиций в сектор генерации электрической энергии порядка 75 млрд тенге», - сообщил Кайрат Рахимов на брифинге в СЦК.

    По его словам, доходная часть, получаемая с рынка электрической мощности, должна направляться на модернизацию и реконструкцию оборудования станций. Однако ввиду того, что существующий уровень предельных тарифов не в полной мере покрывают затраты, станции вынуждены часть доходов с рынка электрической мощности направлять на покрытие текущих затрат.

    «Как следствие, на практике мы видим рост числа аварий и технологических отключений. За 2020 год в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4 458 технологических нарушения. В сравнении с 2019 годом число технологических нарушений увеличилось на 448 или на 11%. Каждое крупное технологическое нарушение – это риски аварии всей энергетической системы и ограничения потребителей Казахстана», - заключил вице-министр.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Энергетика Инвестпроекты Главная Экономика
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