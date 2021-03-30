75 млрд тенге инвестиций привлекут в сектор генерации электроэнергии в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по привлечению инвестиций в сектор генерации электроэнергии поделился вице-министр энергетики РК Кайрат Рахимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2021 год единым закупщиком заключены 50 договоров с 32 энергопроизводящими организациями о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности объемом 9 123 МВт. За 2021 год в рамках рынка электрической мощности предполагается привлечение инвестиций в сектор генерации электрической энергии порядка 75 млрд тенге», - сообщил Кайрат Рахимов на брифинге в СЦК.

По его словам, доходная часть, получаемая с рынка электрической мощности, должна направляться на модернизацию и реконструкцию оборудования станций. Однако ввиду того, что существующий уровень предельных тарифов не в полной мере покрывают затраты, станции вынуждены часть доходов с рынка электрической мощности направлять на покрытие текущих затрат.

«Как следствие, на практике мы видим рост числа аварий и технологических отключений. За 2020 год в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4 458 технологических нарушения. В сравнении с 2019 годом число технологических нарушений увеличилось на 448 или на 11%. Каждое крупное технологическое нарушение – это риски аварии всей энергетической системы и ограничения потребителей Казахстана», - заключил вице-министр.