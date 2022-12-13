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    75 млн тенге потратят на зимнее украшение Петропавловска

    13 Декабря 2022, 18:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске провели конкурс на оказание услуг по благоустройству и зимнему украшению города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, средства пойдут на строительство и содержание ледяных горок, фигур изо льда, световое оформление, устройство ледяных лабиринтов, ограждений изо льда, изделий из металла, заливку и содержание катка на стадионе «Динамо». Ледовые городки появятся в пяти районах города. Срок их службы – три месяца.

    «В зимний период аттракционы не работают. Соответственно, ограничены места для досуга на открытом воздухе. Ежегодно для взрослых и детей организовываются зимние площадки с горками, ледяными фигурами, лабиринтами. Что касается новогоднего оформления города, то денежные средства на установку елки не предусмотрены. Устройство елок и их оформление будут произведены за счет спонсорских средств», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Общество Бюджет Петропавловск
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