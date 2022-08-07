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    • 75-летний кыргызстанец проедет на велосипеде 6 стран для участия во Всемирных играх кочевников

    7 Августа 2022 11:21

    БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ - На центральной площади города Ош прошла торжественная церемония по случаю проводов 75-летнего жителя города Ош Мамыта Таштанова, который начал свой велотур в Турцию для участия во Всемирных играх кочевников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента КР в Ошской области Зиядин Жамалдинов, вице-мэр города Ош Жасур Азимов, деятели культуры, искусства, сотрудники аппарата мэрии города Ош, общественность.

    Со стороны мэрии города Ош М. Таштанову оказана материальная помощь.

    Велосипедист проедет маршрутом через 6 государств: Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Армению, Турцию. Целью мероприятия является укрепление дружбы народов тюркоязычных стран.


    Фото: kabar.kg
    #Спорт #Турция #Кыргызстан #Тюркский мир
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