75-летию Великой Победы посвятили концерт жамбылские полицейские и их дети

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На местном телевидении транслировался торжественный концерт, посвященный 75-й годовщине Великой Победы, организованный департаментом полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства.

«Услышать любимые песни военных лет ветераны смогли, не выходя из дома, на областном телеканале «Jambyl» в специально подготовленной праздничной концертной программе, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. О дате и времени проведения концерта ветераны органов внутренних дел были предупреждены заранее», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Легендарные песни «День Победы», «Әлия», «Ана туралы баллада», «Журавли», «Кукушка» и другие любимые народом произведения военной тематики исполнил вокально-инструментальный ансамбль департамента полиции Жамбылской области «Арлан» и его солисты Сергей Петряев, Расул Дуйсенбаев, Айлуна Дагилова.

Отметим, что этот творческий коллектив, в котором участвуют сотрудники жамбылской полиции, является неоднократным победителем республиканских конкурсов патриотической песни.

Помимо песен военных лет в исполнении ВИА «Арлан», в концерте прозвучали стихотворения о войне «Вставай, страна огромная» и «Он не вернулся из боя», продекламированные детьми полицейских Софией Бондарь и Сергеем Дудниченко.

В завершение концертной программы полицейские поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за их неоценимый подвиг, за мир и спокойствие в нашем общем доме и поздравили с великим праздником - Днем Победы.



