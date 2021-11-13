75-летие отмечает Павлодарская областная филармония имени Исы Байзакова

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По мнению акима Павлодарской области, навсегда в сердцах благодарных слушателей останутся концерты этого коллектива с участием выдающихся певцов Ермека Серкебаева, Розы Баглановой, Бибигуль Толегеновой, Алибека Днишева и многих других видных представителей казахстанской культуры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарская областная филармония имени И. Байзакова отпраздновала 75-летие», - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области.

В честь этого юбилея представители одного из самых известных творческих коллективов области были отмечены республиканскими и региональными наградами. Торжественное собрание, посвящённое филармонии, состоялось в городском дворце культуры имени Естая. Творческий коллектив поздравил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Он отметил значение филармонии в развитии культуры и пожелал её работникам новых побед.

«Благодаря силе музыки, таланту коллектива и любви зрителей, Павлодарская областная филармония имени И. Байзакова сегодня встречает свой юбилей как сильная, известная во всей стране и за её пределами концертная организация, - сказал он. - За 75 лет филармония подарила многим поколениям павлодарцев замечательные встречи с выдающимися деятелями отечественной культуры и творческими коллективами. Навсегда в сердцах благодарных слушателей останутся концерты с участием выдающихся певцов Ермека Серкебаева, Розы Баглановой, Бибигуль Толегеновой, Алибека Днишева и многих других видных представителей казахстанской культуры».

По словам акима Павлодарской области, современный уровень организации концертов филармонии растёт, а творческие коллективы продолжают сохранять музыкальные традиции региона. Всё это радует аудиторию филармонии.

В честь юбилея коллектива работники филармонии были удостоены различных наград. Ведомственным знаком «ҚР Мәдениет саласының үздігі» отметили артистку джазового оркестра Киру Шейкину и художественного руководителя ансамбля русских народных инструментов «Лад» Оксану Петрушкину.

Артисту народного жанра, заслуженному деятелю Республики Казахстан Ерболу Айтбаеву вручили медаль «Облыс алдында сіңірген еңбегі үшін».

Артист оркестра казахских национальных инструментов имени Рустембека Омарова Ризолла Садыков, артистка камерного хора Гульмира Альжанова и артист симфонического оркестра Александр Мастабаев получили почётную грамоту акима Павлодарской области.

Благодарственным письмом главы региона наградили артиста симфонического оркестра Константина Арсланова и артистку народного жанра Сауле Мусипову.

К зрителям обратился в этот вечер глава «Казахконцерта» имени Розы Баглановой Женис Сейдуллаулы.

Горячий привет юбилярам передали бывшие руководители филармонии Владимир Линчевский и Виктор Каммерцель. Ветераны, которые сегодня живут в других городах и странах, записали к продолжателям своего дела видеопоздравления.

Вниманию своих поклонников артисты филармонии представили праздничный концерт. На сцене выступили танцевальные ансамбли «Шернияз» и «Нұр», вокальные ансамбли «Ретро» и «Samiyan», камерный хор, ансамбль русских народных инструментов «Лад», джазовый оркестр и солисты филармонии. «Гвоздём» программы стало выступление оперного певца, заслуженного артиста Казахстана Шахимардана Абилова под аккомпанемент сразу двух коллективов - оркестра казахских народных инструментов имени Рустембека Омарова и симфонического оркестра.

Фото Валерия Бугаева.