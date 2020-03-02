75-летие ООН и день вступления Казахстана в эту организацию отметили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся круглый стол «75-летие ООН: взгляд в будущее», посвященный Дню вступления Республики Казахстан в Организацию Объединенных Наций, а также празднованию 75-летия ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстан стал членом ООН ровно 28 лет назад, 2 марта 1992 года. 15 апреля того года Указом Первого Президента РК Нурсултаном Назарбаевым был назначен первый Постоянный Представитель Казахстана при ООН — Акмарал Арыстанбекова.

5 июня 1992 года был подписан Указ Президента РК о создании Постоянного Представительства Республики Казахстан при ООН. 16 февраля 1993 года открыто представительство ООН в Казахстане, в Алматы.

«За 28 лет проделана огромная работа по развитию взаимодействия Казахстана с ООН как на региональном, так и на глобальном уровне», - сказал в своем приветственном слове руководитель Представительства МИД РК в Алматы Ерлан Искаков.

В свою очередь, Постоянный представитель Республики Казахстан при ООН (1993-2003 гг) Мадина Джарбусынова заявила, что для нее была огромной честью представлять свою родину после Акмарал Арыстанбековой.

«ООН - это самая универсальная международная организация, и то, что мы были приняты единогласно 2 марта 1992 года в состав ООН, было и остается значимой датой в истории нашего независимого Казахстана», - добавила она.

По ее словам, Казахстан стал 168 государством-членом ООН. В этот день организация стала объединять 175 государств, в том числе восемь постсоветских стран.

«Став членом ООН, мы получили право и реальную возможность полноценно участвовать в выработке решения проблем, в первую очередь тех, которые входят в сферу жизненно важных интересов республики. За 28 лет Казахстан прочно занял достойное место на международной арене и вносит свой вклад в многогранном усилии глобальной организации для обеспечения стабильности и безопасности в мире», - сказала она.

Как известно, Казахстан на период своего членства в ООН определил семь приоритетов: построение мира, свободного от ядерного оружия; устранение угрозы глобальной войны и урегулирование региональных конфликтов; продвижение интересов Центральной Азии при одновременном укреплении региональной безопасности и сотрудничества; борьба с терроризмом; мир и безопасность в Африке; обеспечение неразрывной связи между безопасностью и устойчивым развитием; а также адаптация Совета Безопасности и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

«За годы своей независимости и членства в ООН Казахстан, благодаря взвешенному и последовательному внешнеполитическому курсу, прошел огромный исторический опыт, став авторитетным членом всемирной организации и ответственным партнером международного сотрудничества», - подчеркнула Мадина Джарбусынова.

Она также отметила, что ООН остается признанным глобальным центром для совместных действии и продолжает играть ключевую роль для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

Глава Департамента глобальных коммуникаций ООН Властимил Самек сказал, что эта дата является символичной не только для Казахстана, но и для мировой организации ООН.

В мероприятии также участвовали генеральные послы Узбекистана Аброр Фатхуллаев, Турции Али Риза Акынджы, России Евгений Бобров, профессор КазНУ имени аль-Фараби Куралай Байзакова, директор Института Сорбонна-Казахстан Айнур Сабитова и другие.

Отметим, членами ООН могут быть только международно признанные государства - субъекты международного права. Согласно Уставу ООН, прием в члены ООН открыт для всех «миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства выполнять».

Прием любого такого государства в Члены Организации производится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности». Для приема нового члена требуется поддержка как минимум 9 из 15 государств — членов Совета Безопасности. После утверждения рекомендации Советом Безопасности вопрос передается в Генассамблею, где для принятия резолюции о вступлении требуется большинство в две трети голосов. Новое государство становится членом ООН с даты резолюции Генеральной Ассамблеи.

Целями ООН, закрепленными в ее Уставе, являются поддержание международного мира и безопасности, предотвращение и устранение угрозы миру и подавление актов агрессии, улаживание или разрешение мирными средствами международных споров, развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов; осуществление международного сотрудничества в экономических, социальных, культурных и гуманитарных областях, поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии.

Добавим, что данное мероприятие состоялось в партнёрстве с Представительством МИД РК в городе Алматы и Представительством Организации Объединенных Наций в Алматы.



