75 лет назад Рахимжан Кошкарбаев первым водрузил знамя над Рейхстагом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 апреля 1945 года является не только исторической датой, а важнейшим событием Великой Отечественной войны. В этот день ровно 75 лет назад казахстанцем Рахимжаном Кошкарбаевым и несколькими бойцами было водружено штурмовое знамя над Рейхстагом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рахимжан Кошкарбаев родился в селе Тайтобе Акмолинской области (тогда Акмолинской губернии) в 1924 году. Рахимжан воспитывался в детском доме: мать умерла, когда ему было четыре года, а отец был репрессирован (тогда мальчику было 13). В 18 лет юный Рахимжан Кошкарбаев попал в армию. В 1943 году вместе с группой солдат его направили в Тамбовское общекомандное пехотное училище. А в октябре 1944 года младший лейтенант Кошкарбаев, с отличием окончив училище, отправился на передовую, ушел на войну и начал ее в Варшаве. В битве за Берлин Рахимжан Кошкарбаев со своим взводом находился в первых рядах.

Как известно, 30 апреля 1945 года в 14:25 бойцы во главе с Рахимжаном Кошкарбаевым ворвались в здание Рейхстага с северной части для установления флага над ним. Они донесли Знамя Победы и водрузили его над Рейхстагом - командир взвода разведки первого стрелкового батальона лейтенант Кошкарбаев и боец разведочного взвода полка Григорий Булатов.

Рахимжану Кошкарбаеву тогда был всего 21 год.

«Говорили: «Вот в Рейхстаг надо. Товарищ лейтенант рекомендует вас». Командир батальона, правда, меня предупредил: это в приказном порядке, желаете - идите, не желаете - можем других посылать. Почему они так сказали, понял я потом: это было связано с тем, что гарантия остаться живым абсолютно исключалась», - вспоминает сам герой.

Стоит отметить, о подвиге Рахимжана Кошкарбаева одним из первых заявлял государственный деятель, писатель Какимжан Казыбаев. По заданию Бауыржана Момышулы писатель трудился много, чтобы героизм Рахимжана Кошкарбаева был оценен на достойном уровне. Какимжан Казыбаев, находя сотни документов, доказывающих факт героического поступка того времени, публиковался и в зарубежных изданиях. Тот факт, что лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и красноармеец Григорий Булатов первыми водрузили знамя над Рейхстагом, в советское время не признавали.

Однако только после обретения независимости, 7 мая 1999 года по Указу Президента Н. Назарбаева Рахимжану Кошкарбаеву было присвоено звание Халық Қаһарманы.

Институт военной истории России 7 мая 2007 года официально подтвердил, что лейтенант 150-ой стрелковой дивизии 3-ей ударной армии 1-го Белорусского фронта Рахимжан Кошкарбаев водрузил боевое знамя над Рейхстагом 30 апреля 1945 года.



