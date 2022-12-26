75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий установили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В результате проведения рейдовых мероприятий полицейскими выявлено 75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 26 декабря текущего года, созданными мобильными группами по республике проведено порядка 400 рейдовых мероприятий по проверке рынков, магазинов и других мест торговли на предмет законности продажи и перевозки пиротехнических изделий. В результате выявлено 75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий. У нарушителей изъято более 1850 несертифицированных пиротехнических изделий», - сказал на брифинге МВД старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Амиржан Байгошев.

Он отметил, что в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка в период проведения новогодних праздников, а также контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ, с 25 декабря по 3 января 2023 года сотрудниками полиции совместно с подразделениями гражданской защиты ДЧС проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».

Это мероприятие проходит ежегодно с целью выявления и пресечения фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями на рынках.

Амиржан Байгошев пояснил, что сотрудниками полиции проводится мониторинг социальных сетей на предмет незаконной реализации товаров и предметов, на которые распространяется разрешительный порядок.

К примеру, 13 декабря в Астане через приложение «2 ГИС» обнаружено объявление о продаже пиротехнических изделий с доставкой. Свободная торговля ими запрещена законодательством РК. В ходе проверки у реализатора было изъято 183 несертифицированных пиротехнических изделий, составлен административный протокол, наложен штраф.

20 декабря днем несовершеннолетний, учащийся одного из столичных школ в фойе школы взорвал петарду. Сотрудниками полиции в ходе беседы с несовершеннолетним в присутствии педагогов школы установлено, что петарду он приобрел в одном из бутиков торгового дома, расположенного вблизи школы. В результате проверки в бутике у продавца обнаружены несертифицированные пиротехнические изделия в количестве 10 коробок, составлен административный протокол, наложен штраф. В школе проведена профилактическая беседа с учащимися.

25 декабря на прилегающей территории ТД «Астыкжан» города Астаны установлена незаконная продажа пиротехнических изделий в количестве 97 штук. Продукция изъята, составлен адмпротокол, наложен штраф.













Фото: business-m.eu



