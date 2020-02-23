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    75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

    23 Февраля 2020, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 23 февраля 1945 года, шел 1343-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

    Турция. 23 февраля правительство Турции объявило войну Германии.

    В течение 23 февраля юго-западнее Кенигсберга советские войска продолжали бои по уничтожению Восточно-Прусской группировки противника…

    В Померании советские войска, сломив сопротивление противника, овладели городом и железнодорожным узлом Арнсвальде.

    Войска 1-го Белорусского фронта после месячной осады и упорных боёв завершили разгром окружённой группировки противника и 23 февраля полностью овладели городом и крепостью Познань…

    В районе Бреслау советские войска, продолжая бои по уничтожению окружённой в городе группировки противника, заняли пригороды Папельхоф, Гросс Рааке, Клайн Рааке, Клайн Бишвиц, Клайн Мазельвитц и 20 кварталов в южной части города.

    23 февраля 1945 года до нашей Победы оставалось 75 дней...

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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