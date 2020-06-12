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75 человек выздоровели от КВИ

12 Июня 2020 17:30
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75 человек выздоровели от КВИ

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Зарегистрирован 1 случай летального исхода от КВИ в Павлодарской области.
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75 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 23,
город Шымкент - 10,
Кызылординская область - 2,
Акмолинская область - 7,
Атырауская область - 5,
Костанайская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 5,
Мангистауская область - 9,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 8668.

г. Нур-Султан – 1852

г. Алматы – 2008

г. Шымкент – 465

Акмолинская область – 152

Актюбинская область – 252

Алматинская область – 321

Атырауская область – 897

Восточно-Казахстанская область – 98

Жамбылская область – 289

Западно-Казахстанская область – 488

Карагандинская область – 619

Костанайская область – 167

Кызылординская область – 348

Мангистауская область – 213

Павлодарская область – 182

Северо-Казахстанская область – 48

Туркестанская область – 269


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