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75 человек выздоровели от КВИ
12 Июня 2020 17:30
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Новости по теме62 человека выздоровели от КВИ 73 человека выздоровели от КВИ 108 человек выздоровели от КВИ
75 человек выздоровели от КВИгород Нур-Султан - 23,
город Шымкент - 10,
Кызылординская область - 2,
Акмолинская область - 7,
Атырауская область - 5,
Костанайская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 5,
Мангистауская область - 9,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 8668.
г. Нур-Султан – 1852
г. Алматы – 2008
г. Шымкент – 465
Акмолинская область – 152
Актюбинская область – 252
Алматинская область – 321
Атырауская область – 897
Восточно-Казахстанская область – 98
Жамбылская область – 289
Западно-Казахстанская область – 488
Карагандинская область – 619
Костанайская область – 167
Кызылординская область – 348
Мангистауская область – 213
Павлодарская область – 182
Северо-Казахстанская область – 48
Туркестанская область – 269
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