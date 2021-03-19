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749 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

19 Марта 2021 08:16
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749 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 749 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 95

город Алматы - 189

город Шымкент - 3

Акмолинская область - 45

Актюбинская область - 50

Алматинская область - 94

Атырауская область - 42

Восточно-Казахстанская область - 16

Жамбылская область - 9

Западно-Казахстанская область - 44

Карагандинская область - 68

Костанайская область - 53

Кызылординская область - 9

Мангистауская область - 10

Павлодарская область - 21

Туркестанская область - 1

Итого выздоровевших в Казахстане – 209 630.


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