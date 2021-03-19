Новости
749 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
19 Марта 2021 08:16
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 749 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по теме250 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК 50 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане 1264 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 95
город Алматы - 189
город Шымкент - 3
Акмолинская область - 45
Актюбинская область - 50
Алматинская область - 94
Атырауская область - 42
Восточно-Казахстанская область - 16
Жамбылская область - 9
Западно-Казахстанская область - 44
Карагандинская область - 68
Костанайская область - 53
Кызылординская область - 9
Мангистауская область - 10
Павлодарская область - 21
Туркестанская область - 1
Итого выздоровевших в Казахстане – 209 630.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Западно-Казахстанская область вернулась в «красную» зону по коронавирусу
- 50 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировали в Казахстане
- 1264 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
- На 13 млн тенге оштрафовали кафе и рестораны Тараза
- 48 детей отравились в школьной столовой в ВКО
- С начала ограничений в Павлодарской области запретили въезд 897 нерезидентам
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047